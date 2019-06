UFFICIALE. Jovic al Real Madrid, potrebbe velocizzare la cessione di James Rodriguez

Il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto del 21 bosniaco Luka Jovic dal Francoforte.

Per Jovic contratto fino al 2025, al club tedesco 60 milioni di euro.

Con i 60 milioni di euro spesi per Jovic, il Real madrid ha già investito in questo mercato 155 milioni di euro per Rodrygo Goes del Santo e Militao dal Porto e altri 120 per Hazard del Chelsea.

L’enorme spesa fatta dai blancos potrebbe velocizzare la cessione di James Rodriguez per la necessità di fare cassa.

Ricordiamo che James Rodriguez è stato accostato anche al Napoli.

