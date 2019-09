UFFICIALE – Lista Serie A: nel Napoli spazio a Tonelli e Ciciretti

Il Napoli ha comunicato la lista definitiva dei 25 giocatori iscritti alla Serie A. Presenti nell’aggiornamento Llorente, Tonelli e Ciciretti.

Il Napoli ha aggiornato la lista dei 25 per quanto riguarda la serie A. E’ stato inserito Llorente, poi hanno trovato spazio Tonelli e Ciciretti, che il Napoli non è riuscito a piazzare in B nelle ultime ore di mercato.

Lista Over 22

Ospina

Karnezis

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic

Koulibaly​​​​​​​

Ghoulam​​​​​​​

Manolas

Tonelli​​​​​​​

Allan

Fabian​​​​​​​

Younes

Callejon

Llorente

Lozano​​​​​​​

Mertens

Ciciretti

Milik

Over 22 formati in Italia

Di Lorenzo​​​​​​​

Hysaj

Zielinski

Tonelli

Over 22 formati nel club

Luperto

Insigne

Under 22

Meret

Elmas

Gaetano

