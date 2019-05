Ufficiale: “Mkhitaryan salta la finale di EL per motivi politici”

Henrikh Mkhitaryan non giocherà la finale di Europa League contro il Chelsea per motivi politici

Ad annunciarlo è l’Arsenal con un comunicato ufficiale: “Siamo molto delusi di annunciare che Henrikh Mkhitaryan non viaggerà con la squadra per la finale della Uefa Europa League contro il Chelsea. Abbiamo esplorato a fondo tutte le opzioni affinché il giocatore potesse parte della squadra, ma dopo aver discusso di questo con lui e la sua famiglia abbiamo concordato che non sarà convocato. Abbiamo scritto all’Uefa esprimendo le nostre profonde preoccupazioni su questa situazione. Mkhitaryan è stato un giocatore chiave nella nostra corsa verso la finale, quindi questa è una grande perdita per noi come squadra. Siamo anche molto tristi per il fatto che un giocatore perderà una grande finale europea per circostanze come questa, dato che è qualcosa che accade molto raramente nella carriera di un calciatore. Mkhitaryan continuerà ad allenarsi con noi fino alla partenza per Baku nel fine settimana“.

Fonte foto: Gianlucadimarzio.com

Comments

comments