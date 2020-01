UFFICIALE – Napoli, i convocati: out Mertens, Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic

Il Napoli, nel report ufficiale dell’allenamento, ha diramato anche la lista dei convocati da Gattuso per la sfida contro l’Inter.

Ora si ha anche l’ufficialità sui convocati del Napoli per la sfida di domani all’Inter. A non essere presenti nella lista sono Mertens, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam; il belga è, appunto, in Belgio per la risonanza magnetica, come detto anche da Gattuso in conferenza.

Maksimovic e Koulibaly, già in forte dubbio per via dei rispettivi infortuni, alla fine non ce l’hanno fatta. Ghoulam invece è alle prese con i noti problemi fisici.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati, in ordine alfabetico:

Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

