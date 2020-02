La Lega Serie A e l’AIA hanno comunicato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato; per Napoli-Lecce ci sarà Giua.

Per l’arbitro si tratta di una prima volta in assoluto con il Napoli; Giua, tra l’altro, ha avuto la promozione per arbitrare in Serie A l’estate scorsa. Con lui, al Var, ci sarà Abisso; di seguito la sestina completa:

Arbitro: Giua

Assistenti: Galetto – Rocca

IV Uomo: Fourneau

Var: Abisso

AVar: Del Giovane.

