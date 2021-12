UFFICIALE – Napoli-Leicester, c’è il divieto di vendita dell’alcool

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza per la partita di Europa League tra Napoli e Leicester.

A parlarne è Repubblica, che riporta quanto segue:

“Si predispone il divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione dell’incontro di calcio Napoli Leicester del 9 dicembre 2021, ore 18.45, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.”

