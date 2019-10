UFFICIALE – Per Zapata è lesione, salterà anche il Napoli

Duvan Zapata si è infortunato in Nazionale e si tratta di lesione di primo grado all’adduttore; questo gli porterà a saltare anche la sfida con il Napoli.

Gasperini perde un pezzo importante dell’Atalanta per le prossime sfide. Per Duvan Zapata si tratta di lesione di primo grado all’adduttore; questa è l’entità dell’infortunio patito in Nazionale.

L’attaccante colombiano salterà il Napoli, oltre alle partite contro Lazio, Udinese e Cagliari. In più non sarà a disposizione per la sfida di Champion’s League contro il Manchester City; i tempi di recupero si attestano almeno sulle tre settimane.

