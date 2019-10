UFFICIALE – Ribery graziato, solo tre giornate di squalifica

Arriva la comunicazione del giudice sportivo sulla squalifica per Franck Ribery, dopo il nervosismo mostrato al termine della partita contro la Lazio.

Franck Ribery graziato dal giudice sportivo. Per il francese in forze alla Fiorentina solo tre giornate di squalifica per il nervosismo mostrato al termine della gara contro la Lazio di ieri sera. A ciò si va ad aggiungere la multa di 20 mila euro.

Di seguito le parole del referto che spiegano la squalifica:

“per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio.“

