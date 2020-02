UFFICIALE – San Paolo, 2 daspo ed oltre 40 multe per condotte illegali

Ancora il San Paolo sotto l’occhio della Questura. Ecco i provvedimenti del Questore di Napoli nel comunicato emesso sui canali ufficiali.

Nel mese di gennaio, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di 4 persone perché denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina.

Altri 18 Daspo, per periodi da uno a cinque anni, sono stati emessi in relazione a condotte violente, pericolose o comunque illegali tenute in occasione degli incontri di calcio:

Napoli-Genk del 10 dicembre (1); Napoli-Perugia del 14 gennaio (1); JuveStabia – Pordenone del 19 ottobre (1); #Ischia Lacco Ameno2013 del 24 novembre (6); Campania Fuorigrotta2016 Aragonese del 17 marzo (2); Turris Portici del 6 ottobre (1), nonché dell’incontro di basket Italia-Germania del 6 luglio nell’ambito delle Universiadi (uno).

Infine, con riferimento agli incontri Napoli-Inter del 6 gennaio, Napoli-Perugia del 14 gennaio, Napoli-Fiorentina del 18 gennaio e Napoli-Lazio del 21 gennaio, sono state complessivamente elevate 47 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, e in particolare per occupazione delle vie d’esodo o delle scale di emergenza (35), possesso di stupefacenti (10), l’aver utilizzato un puntatore laser (1) e l’aver utilizzato un biglietto con generalità di altra persona (1).

