Ufficiale – Sanzione per lo Spezia, non per i tafferugli contro il Napoli

Il Giudice sportivo ha emesso l’ultimo comunicato della stagione: sono 11 gli squalificati per somma di ammonizioni.

Sanzionato anche lo Spezia con 2000 euro, non per i tafferugli contro il Napoli (in merito ai quali la decisione verrà presa successivamente), ma per aver ritardato l’inizio del secondo tempo.

Giocatori ammoniti:

ALTARE Giorgio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BUONGIORNO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASALE Nicolo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CECCHERINI Federico (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KEAN Bioty Moise (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). ù

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RABIOT Adrien (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

