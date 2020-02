UFFICIALE. Spal: esonerato Leonardo Semplici, la nota del club

Con un comunicato postato sul sito ufficiale del club, la Spal ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Leonardo Semplici.

Decisiva per Semplici la sconfitta casalinga della Spal con il Sassuolo che ha relegato la squadra all’ultimo posto in classifica.

Questo il comunicato del club spallino.

“S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni”.

Quella di Semplici è la dodicesima panchina saltata in Serie A in questo campionato.

