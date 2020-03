Ufficiale, Valencia-Atalanta e Getafe-Inter a porte chiuse

Ufficiale, le sfide tra Valencia e Atalanta e Getafe e Inter verranno giocate a porte chiuse viste le ultime vicende sul Coronavirus.

Il Ministro della Salute spagnola ha di fatto ufficializzato la scelta di giocare le due gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Valencia e Atalanta e per l’andata degli ottavi di Europa League fra Getafe e Inter a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Europa.

Una decisione che dovrà essere ratificata dal Consiglio superiore dello Sport nella serata di oggi.

