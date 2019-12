Ugolini: “Gattuso è estremamente coinvolto e concentrato”

Massimo Ugolini ha parlato della sfida che attende il Napoli contro il Sassuolo e ha visto Gattuso molto concentrato e coinvolto.

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato l’intervento di Massimo Ugolini, giornalista di Sky, che si è concentrato sulla gara contro il Sassuolo.

Il giornalista ha anche sottolineato il fatto di aver visto Gattuso concentrato e coinvolto; di seguito le sue parole:

“Gattuso ha tanta voglia di far bene, e c’è curiosità di capire se il lavoro fatto in settimana può dare i suoi frutti già contro il Sassuolo. Io ho visto Gattuso estremamente coinvolto e concentrato.

Mi è piaciuta anche la risposta sul mercato. Non è l’ultima spiaggia e sono d’accordo con Gattuso, ma il segnale deve arrivare. Per indole questa è una squadra che tende a proporre, se non lo fai con i tempi giusti però rischi di farne le spese.“

