Ugolini: ” In Salisburgo-Napoli andranno fatte scelte conservative. “

Ugolini commenta la possibile formazione di Ancelotti

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini commenta ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli:

“Quella di domani è una gara importante, che va giocata e gestita nel migliore dei modi, per questo, sono alte le probabilità che vedremo schierato il centrocampo che abbiamo imparato ad apprezzare in questi mesi, in attacco la coppia Insigne-Milik. Il vero ballottaggio ci sarà in difesa, in cui potremmo vedere Mario Rui tanto quanto Hysaj, che tra l’altro sarà al fianco di Carlo Ancelotti nella conferenza di oggi, il che non dà alcuna certezza sulla sua presenza, ma si è soliti portare ai microfoni giocatori che scenderanno in campo. Certo è che per condurre al meglio il match andranno fatte scelte conservative.

Sicuramente i numeri in casa del Salisburgo non sono indifferenti, è una squadra che non perde in casa da due anni, ma dopo aver visto l’impresa della Juventus di ieri, l’augurio e la speranza di farcela si fanno forti.

Il grande lavoro di Ancelotti nell’aver costruito un sistema di gioco con varie declinazioni, rende il Napoli capace di adattarsi ad ogni tipo di situazione, presentandosi come una squadra mentalmente duttile, fattore importantissimo, specie quando si tratta di gare del genere.”

