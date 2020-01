Ugolini: “Numeri del Napoli da retrocessione”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“I numeri del Napoli sono da retrocessione. Peggio del Napoli ha fatto solo la SPAL. Nelle ultime 12 partite il Napoli ha fatto 8 punti, numeri tremendamente negativi. La situazione è delicata e pericolosa. Non si può arrivare al punto di non ritorno. Demme? Nell’uno contro uno è un ragazzo adulto con una discreta esperienza. Non credo che lui da solo possa ricoprire il ruolo di leader in uno spogliatoio con giocatori come Mertens, Koulibaly, Insigne, Callejon. Sono loro, che sono in questa città da tanti anni, a dover fare qualcosa. Demme può sicuramente dare una grande mano dal punto di vista del gioco perché è il regista che mancava”.

