Andrea Petagna finito nel mirino del Napoli, che ha presentato una nuova offerta alla Spal; a riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Un’offerta, quella presentata dal Napoli, di 21 milioni al club ferrarese, per averlo subito. La Spal però ha ribadito che lo ritiene fondamentale per la salvezza in questa stagione.

Il club non ha chiuso del tutto, dato che è favorevole a chiudere subito ma lo lascerebbe partire in estate. Quel che è certo, è che il Napoli è interessato a Petagna.

