Cambio dell’ultimo momento per la Lazio di Simone Inzaghi: Francesco Acerbi fuori per una contrattura, al suo posto Hoedt.

Cambio in extremis rispetto alle formazioni ufficiali di Lazio-Napoli. Nella Lazio Acerbi reduce da una contrattura non ce la fa, al suo posto Hoedt. Nel Napoli, come già ha comunicato il club azzurri, Llorente in tribuna per una lombalgia.

Comments

comments