Brutte notizie per il Napoli che deve fare i conti con un infortunio al polso subito da Osimhen durante la gara tra la sua Nigeria e il Sierra Leone.

L’attaccante del Napoli è uscito al 74° minuto in barella dopo aver segnato anche un gol nella momentanea vittoria per 4-1 della stessa Nigeria. Le condizioni sono da valutare e si saprà qualcosa in più sull’entità dell’infortunio solo nelle prossime ore.

