ULTIM’ORA Sky – Petagna chiesto dal Napoli, no della Spal

Ancora notizie di mercato che riguardano da vicino il Napoli; il club azzurro, a quanto pare, ha chiesto Andrea Petagna alla Spal.

La Spal però ha ribadito con un secco no e questo sarà il motivo per cui Fernando Llorente dovrebbe rimanere in azzurro. Inoltre è anche il motivo per cui l’attaccante spagnolo non è inserito nell’operazione che porterà Politano in azzurro.

A tal proposito, l’Inter ora potrà chiudere per Giroud, l’altro suo obiettivo per l’attacco. L’addio dell’attaccante spagnolo, comunque, non sembra in programma.

