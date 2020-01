ULTIM’ORA Sportitalia – Il Napoli si fionda su Pinamonti

A quanto pare il Napoli ha individuato in Andrea Pinamonti l’alternativa ad Andrea Petagna, che la Spal non vuole cedere a gennaio.

Nel caso in cui il club azzurro non riesca a convincere la Spal per Petagna, infatti, si punterà Pinamonti. Il Napoli pagherebbe la cifra dell’obbligo di riscatto che ha il Genoa nei confronti dell’Inter, ovvero 18 milioni di euro.

A riportare quest’ultima notizia di mercato è Sportitalia, in particolare Alfredo Pedullà. All’attaccante il club ha proposto un contratto di quattro anni e mezzo.

