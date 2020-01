Serie A – Una super Lazio annienta la Sampdoria all’Olimpico nella ventesima giornata del campionato. Questo il racconto della gara.

Un primo tempo senza storia con la squadra di Inzaghi in vantaggio 3-0 dopo 20 minuti con una doppietta di un immortale Immobile e una rete di Caicedo. Secondo tempo a ritmi blandi con la Samp che non ci prova nemmeno. Bastos in apertura fa 4-0 poi Immobile su rigore fa pokerissimo e si porta il pallone a casa. Nel finale un col di Caprari per la resa della Samp. 5-1.

Comments

comments