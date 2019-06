L’under 15 del Napoli supera il Palermo ai quarti di finale vincendo in casa 1-0. In semifinale in Emilia Romagna sfideranno la Roma

Risultato di prestigio per il settore giovanile del Napoli. L’Under 15 del Napoli al Kennedy ha battuto 1-0 il Palermo, nella gara di ritorno dei quarti di finale Scudetto e ha conquistato così la semifinale considerando lo 0-0 dell’andata in Sicilia.

