Dopo la semifinale scudetto della scorsa stagione ed il primo posto in campionato, il nuovo ciclo dell’Under 15 inizia col piede giusto. Gli azzurrini hanno vinto per 3-0 contro il Crotone con i gol di Russo e Vilardi (2) e approfittano subito del pareggio nel big-match del girone C tra Benevento e Roma.

