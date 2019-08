Under 20: convocato Gaetano per l’8 Nazioni

Dopo un ottimo Mondiale l’Italia Under 20 è pronta a tornare in campo il 5 ed il 9 Settembre per affrontare Polonia e Repubblica Ceca per il torneo 8 Nazioni.

Tra i convocati per queste due partite c’è anche il calciatore del Napoli Gianluca Gaetano:

Portieri: Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese);

Difensori: Gabriele Ferrarini (Pistoiese), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Gabriele Corbo (Bologna), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Minelli (Parma), Mattia Pitzalis (Olbia), Gianluca Frabotta (Juventus);

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Lorenzo Gavioli (Venezia), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Tommaso Pobega (Padova);

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Gaetano (Napoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Christian Capone (Perugia), Emanuel Vignato (Chievo Verona).

Comments

comments