Under per il dopo-Callejon, partiti i contatti con la Roma

Cengiz Under nella lista dei nomi che il Napoli sta valutando per la prossima stagione. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

Il Napoli studia attentamente il dopo Callejon e nella lista con Boga ed Everton ha inserito anche Cengiz Under, talento ’97 della Roma. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del club giallorosso in partenza è di 30mln di euro, considerando che il 20%, dunque 6mln di euro, sono destinati al Basaksehir a titolo di quota già definita sulla futura rivendita del giocatore. L’idea è di coinvolgere Arek Milik, già dall’anno scorso quando il futuro di Dzeko era in bilico, ma ora il polacco conta le offerte e guarda con attenzione verso altri panorami.

