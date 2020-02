Van Basten: “Il Napoli ci rubò lo scudetto, una porcheria”

Ai microfoni del Corriere della Sera, nell’inserto “Sette”, Marco Van Basten è tornato sullo scudetto del Napoli dell’anno 89/90.

Van Basten ci è andato giù duro, dicendo che quello scudetto è andato al Napoli perché il sistema del calcio italiano lo voleva.

Di seguito le sue parole:

“Sono convinto che ci rubarono quello scudetto? Lo sanno tutti che fu così. Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo. Prima la sceneggiata di Bergamo, con la moneta in testa ad Alemao e il massaggiatore del Napoli che gli dice di simulare un trauma. Poi la nostra sconfitta a Verona.

“Una imboscata, con un arbitro come Lo Bello che fece di tutto per farci perdere e fischiò in maniera scandalosa.Un lavoro fatto bene. Da chi? Dal sistema del calcio italiano.Da chi aveva interesse a mandare due squadre in Coppa dei Campioni. Tutti sapevamo che eravamo favoriti per rivincere, aggiungere un’ altra squadra conveniva a tutti. Fu una vera porcheria. Ancora oggi mi brucia.“

