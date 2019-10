Varriale: “I grandi calciatori devono sapersi sacrificare per gli allenatori”

Il giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha parlato del momento del Napoli e della situazione relativa a Lorenzo Insigne.

Per Enrico Varriale la difficoltà da sottolineare del Napoli è quella che riguarda l’altalena di risultati che sta avendo. Poi commenta con una frase la situazione relativa a Lorenzo Insigne; di seguito le sue parole:

“Ancelotti è l’allenatore più vincente al mondo; in questo momento si può solo sottolineare una certa difficoltà ad avere un’impronta chiara di questo Napoli che passa da vittorie straordinarie a prestazione deludenti. Bisogna riflettere su alcune cose, il Napoli sbaglia gol clamorosi creando tanto.

Non capisco come Callejon abbia fallito quell’occasione a pochi metri dalla porta, poteva anche passarla ai compagni al suo fianco. Insigne? I grandi calciatori devono anche sapersi sacrificare per i propri allenatori.“

