Venerato: “Il mercato di gennaio per De Laurentiis: reperire oggi i campioni di domani.”

Venerato commenta il mercato del Napoli di gennaio

Ciro Venerato a TgSport Rai interviene sul mercato di gennaio della squadra di De Laurentiis:

“Il mercato di gennaio partenopeo ispirato ad una logica cara a De Laurentiis: reperire oggi i campioni di domani. Il genoano Kouamè ha già superato l’esame Ancelotti: il tecnico ha espresso il suo gradimento per l’investimento. Perinetti e Giuntoli, ds dei rispettivi sodalizi, si incroceranno a Milano nei prossimi giorni per imbastire la trattativa. Poi, come sempre, l’ultima parola spetterà a preziosi e De Laurentiis. L’agente dell’ex esterno del Cittadella, Michelangelo Minieri, e’ stato già contattato dal club campano: gradimento scontato.

Sul giocatore gravita anche il Milan, ma va reperita la disponiblità economica. Preziosi valuta l’attaccante 20 milioni più bonus. Più semplice accontentare il giocatore: in Liguria ha uno stipendio di 600mila euro, in maglia azzurra potrebbe incassare il doppio. De Laurentiis per evitare aste chiede di chiudere entro gennaio, lasciando per sei mesi il giocatore in casacca rossoblù. Frenata su Piatek: il Napoli intende valutare bene il rendimento di Milik prima di innestare le marce alte sul polacco”.

Comments

comments