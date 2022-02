Venezia-Napoli 0-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Penzo il Napoli ha affrontato il Venezia nella 24° giornata del campionato di Serie A. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 6 – Sofferto il pressing a tutto campo e i duelli uno contro del Venezia. Manovra poco fluida e non sempre il possessore di palla ha avuto lo scarico facile per la mancanza del compagno in appoggio. Di Lorenzo attaccante aggiunto e Insigne più accentrato hanno forse tolto spazio a Zielinski. Come sempre dopo il gol del vantaggio la squadra si è preoccupata più di gestire che di cercare di chiudere la partita.

OSPINA: 7 – Qualche brivido nella costruzione dal basso ma le due parate sullo 0-0 sono di un’importanza determinante.

DI LORENZO: 6 – Primo tempo da attaccante aggiunto ripresa più sulla difensiva, è sembrato un po’ confuso senza eccellere ma neanche demeritare in nessuna delle due fasi.

RRAHMANI: 6,5 – Attento e concentrato quando c’era da difendere pronto ad appoggiare la manovra nella fase di possesso.

JUAN JESUS: 6,5 – Interventi di fisico e determinazione, soffre però la fisicità di Henry.

MARIO RUI: 5 – Tanti passaggi sbagliati e poco lucido nella rifinitura, non sempre trova il tempo giusto dell’inserimento e in fase difensiva non è stato sempre impeccabile.

FABIAN: 7 – La velocità e la qualità delle sue giocate sono un aspetto fondamentale delle fortune del Napoli.

LOBOTKA: 6,5 – Meno efficace di altre volte nella gestione della palla però si fa apprezzare per gli strappi che sa dare e per i tanti palloni recuperati.

POLITANO: 6 – L’assist sul primo gol gli permette di raggiungere la sufficienza al termine di una prestazione apprezzabile solo per alcuni ripiegamenti difensivi.

ZIELINSKI: 5 – Soffre l’accentramento di Insigne e non trova la posizione giusta in campo, poco utile anche in fase di non possesso.

INSIGNE: 5 – Primo caratterizzato dalla confusione in fase di costruzione e da importanti ripiegamenti difensivi, meglio nella ripresa ma non incide come potrebbe fare.

OSIMHEN: 7 – Fa reparto da solo anche se non riceve troppi palloni giocabili, due gliene hanno dati e su uno ha colpito un palo esterno e sull’altro ha segnato il gol del vantaggio.

ELMAS (dal 78′ al posto di Politano): 6 – Tanta corsa e impegno si fa trovare pronto per dare il suo contributo in entrambe le fasi.

MERTENS (dal 78′ al posto di Insigne): 6 – Fa espellere un avversario, guadagna delle preziose punizioni ed entra nell’azione del secondo gol.

PETAGNA (dall’88’ al posto di Osimhen): 6 – Entra e segna il gol del 2-0 basta per meritarsi la sufficienza.

GHOULAM (dall’88’ al posto di Zielinski): S.V. – Pochi minuti in campo proprio quando il gioco è stato caratterizzato da tante interruzioni.

ARBITRO MARIANI (di Aprilia): 6 – Non incide sul risultato e già questo per un arbitro è importante, però non giudica da rosso il fallaccio su Mertens (salvato dal VAR) e inverte qualche fallo addirittura usando il cartellino giallo non sempre giustificato.

