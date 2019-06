Ventura: “Con James mi aspetto cambiamenti tattici”

Giampiero Ventura, ex allenatore della nazionale italiana e del Napoli, è intervenuto ai microfoni di RadioKissKiss Napoli a Radio Goal.

“James nel 4-4-2 di Ancelotti? Sarebbe costretto a giocare in un ruolo che non gli piace, se il giocatore verrà preso è perchè Ancelotti lo ha richiesto espressamente, a quel punto è chiaro che sarà totalmente funzionale al progetto, quindi dovremo aspettarci qualche novità dal punto di vista tattico. Stiamo parlando di un giocatore estremamente importante, deve portare quel pizzico di qualità in più. De Rossi-Insigne? E’ una delle grandi falsità, un giorno le racconterò, alcune sfiorano il grottesco, questo è un esempio”.

Comments

comments