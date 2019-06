Ventura verso la panchina della Salernitana

Ventura, ex allenatore del Napoli e della Nazionale italiana può tornare in Campania. Questa volta a Salerno per allenare la squadra granata.

La Salernitana su Gian Piero Ventura. I granata vogliono riscattare l’ultimo campionato – concluso dopo aver vinto i playout per restare in Serie B – e puntare più in alto. Il duo Lotito-Mezzaroma ha deciso di puntare su un profilo esperto e con esperienza: l’accordo con l’ex ct della Nazionale azzurra è molto vicino, la dirigenza granata sembra orientata a scegliere lui come successore di Leonardo Menichini.

Fonte Sky.

