Verdi: “Finalmente ho giocato 90′. Vogliamo arrivare fino in fondo”

Simone Verdi, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dagli azzurri contro lo Zurigo in Europa League.

“Non era facile mentalmente affrontare questa partita dopo il risultato dell’andata, siamo stati molto bravi. Sono contento per il gol e perché abbiamo superato il turno, ora vediamo contro chi giocheremo agli ottavi. Finale? Sicuramente ci proveremo con tutte le nostre armi, vogliamo arrivare fino in fondo ed onorare questa bella competizione. Ci auguriamo di arrivare in finale, ma vediamo partita dopo partita. Gol? Sono contento, anche per aver giocato 90 minuti, che non li facevo da un po’”.

