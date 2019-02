Verdi, l’agente: “Critiche sterili, Ancelotti crede in lui. Ha bisogno di continuità”

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, all’interno di “Un Calcio alla Radio”, del suo assistito in azzurro.

“Il Napoli, in questo periodo, ha avuto sicuramente qualche difficoltà, ma non riesco a trovare un “caso Napoli”. La Juventus sta continuando la sua marcia, ma ci tengo a rimarcare il grosso lavoro della squadra partenopea, sia dello scorso anno, ma anche di quello in corso.

Molti giornalisti hanno costruito un caso Verdi inesistente, che trovo assolutamente inopportuno. E’ una critica sterile, proprio perché dinanzi a noi si prospettano ancora quattro mesi di campionato. Siamo contentissimi di essere al Napoli, ce la giocheremo al massimo, poi al termine della stagione faremo i conti. A Gennaio il Napoli ha ricevuto alcune richieste relative al calciatore e sono state rispedite indietro.Questo dimostra che Ancelotti e la società pensano che Verdi sia funzionale alla squadra, dovrà, poi, essere molto bravo Simone a conquistarsi il posto. Ribadisco, Simone Verdi ha bisogno di un po’ di continuità sul campo, solo allora potremo giudicare. il calciatore ha un potenziale enorme che, a causa di diversi fattori, non ha potuto esternare. Mi aspetto sempre che i miei ragazzi possano giocare e possano dimostrare la loro classe.

Abbiamo dinanzi a noi tre mesi e mezzi pienissimi, il calcio è imprevedibile, può cambiare tutto da un momento all’altro. I ragazzi credono, giustamente, alla vittoria dell’Europa League, entrano in campo proprio per vincere. In questo momento pensiamo a giovedì, non trovo giusto e corretto criticare la squadra. I ragazzi sono talentuosi”.

Comments

comments