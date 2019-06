Veretout, l’agente: “Contatti costanti con il Napoli, per ogni cosa servono i tempi per maturare

Intervenuto nel corso della trasmissione “Casa Napoli” in onda su +enne TV mario Giuffredi, agente di alcuni calciatori del Napoli e di Di Lorenzo, ha parlato del futuro di Veretout altro suo assistito:

“Giuntoli è stato molto rapido nel chiudere la trattativa per Di Lorenzo, anticipando la concorrenza delle altre squadre.

Hysaj ha espresso il suo pensiero, che è anche il mio, il suo ciclo è finito dopo quattro anni ed è giusto che si vada alla ricerca di una nuova esperienza, ma il Napoli deve abbassare le pretese dalla valutazione di 40ml. Il Napoli capirà che conviene trovare la giusta soluzione.

Sepe e Grassi? Il Parma vuole tenerli e noi saremmo contenti di restare. Se ci saranno le condizioni, sarà la scelta più giusta.

Veretout? I contatti col Napoli, ad ogni cosa però servono dei tempi che devono maturare.

Mario Rui? E’ un dispiacere portarlo via, i suoi anni non sono stati riconosciuti, ha fatto grandi campionati. I presupposti non ci sono per una conferma, lavoreremo anche per un suo addio”.

