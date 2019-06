Verona e Cittadella: una delle due questa sera è promossa in Serie A, diretta TV in chiaro

La Serie B, dopo Brescia e Lecce, promuove la terza squadra in Serie A. Alle ore 21:15 allo stadio Bentegodi è in programma la gara di ritorno della finale dei play-off promozione Verona-Cittadella.

Nella gara di andata giocata a Padova il Cittadella ha vinto 2-0.

Il Cittadella sale in Serie A se questa sera vince, pareggia o perde 1-0.

Il Verona è promosso se vince con almeno tre gol di scarto. In caso di vittoria con due gol di scarto si va ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità il verona sale in Serie A grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto al Cittadella.

Diretta TV sui canali di DAZN o in chiaro su RaiTre.

Comments

comments