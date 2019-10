Verona, il report dell’allenamento odierno

Il Verona continua, nonostante la sosta per le Nazionali, ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli.

Questo il report della seduta mattutina, pubblicato sul sito ufficiale del club scaligero:

“Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Ivan Juric, ha iniziato la seduta in palestra: alla fase di riscaldamento è seguita una sessione di lavoro sulla forza. Successivamente i gialloblù sono scesi in campo per una serie di esercitazioni tattiche. Domani, alle ore 11, un’altra seduta aperta al pubblico che precederà, alle ore 16, l’amichevole con l’NK Bravo a Vigasio”.

