Verona, tutti pazzi per Kumbulla: base d’asta di 30 milioni

Il Verona è stata, probabilmente, la più grande sorpresa del campionato di Serie A e ha messo in mostra molti prospetti interessanti, come Marash Kumbulla.

Il difensore, classe 2000, si è messo in luce insieme al compagno di reparto Rrahmani (già acquistato dal Napoli), e ha attirato l’attenzione di molti club, tra cui, oltre agli azzurri, Lazio ed Inter. Ma non è finita qui, perché, secondo il Corriere di Verona, il giovane albanese è già stato visionato da numerosi club stranieri, tra cui Lipsia, Manchester United, Everton e Tottenham. Potrebbe, quindi, scatenarsi un’asta, con una base di partenza di almeno 30 milioni. Proprio ieri, infatti, il ds scaligero D’Amico ha dichiarato che 25 milioni non basteranno per accaparrarsi il cartellino di Kumbulla.

