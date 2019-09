Napoli e Brescia hanno in comune un ex che non vale come un ex qualunque: Marek Hamsik. Lo slovacco ha militato in entrambe le formazioni.

Il Napoli prelevò Marek Hamsik proprio dal Brescia, dove lo slovacco prima di arrivare al Napoli collezionò 65 presenze e 10 reti.

In azzurro poi il record di presenze (520) e di gol (121).

Comments

comments