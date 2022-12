Vialli: la madre e il fratello tornano in Italia

Sono tornati in Italia i familiari di Gianluca Vialli ricoverato a Londra per nuovi cicli di terapie. Ora ci pensa l’amico Massimo Mauro.

Dopo essere tornato nel Regno Unito per nuovi cicli di rerapie, nelle ultime ore era salita l’ansia per le condizioni del’ex giocatore e allenatore in quanto era stato raggiunto nella capitale inglese dalla madre ottantasettenne e dal fratello. I due però in giornata sono tornati a Cremona. Accanto al dirigente ora però non ci sono solo le due figlie e la moglie Cathryn, infatti, sembrerebbe dopo una chiamata di Vialli sia volato a Londra l’amico Massimo Mauro: “vieni, che ho voglia di vederti.” Mauro è stato molto vicino a Vialli negli ultimi anni: gli ha fatto da testimone di nozze, e da padrino di battesimo a una delle figlie.

