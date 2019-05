VIDEO – De Laurentiis negli spogliatoi: brindisi per l’ultima al San Paolo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è sceso negli spogliatoi al termine della partita vinta contro l’Inter. Il video sul Twitter del Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso nel ventre del San Paolo e ha aperto una bottiglia di spumante per brindare con tutta la squadra, lo staff e la dirigenza azzurra in occasione dell’ultima partita stagionale in casa vinta con un netto 4-1 al San Paolo.

