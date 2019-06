VIDEO – De Magistris in sopralluogo al San Paolo: “Felice di come procedono i lavori”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato dallo stadio San Paolo dei lavori all’impianto tramite il canale Youtube del Comune.

Così il sindaco De Magistris ha commentato i lavori al San Paolo in vista delle Universiadi. Il video pubblicato dal canale Youtube del Comune di Napoli:

“Sono qui per un sopralluogo allo Stadio San Paolo, sono contento per come stanno procedendo i lavori. Complimenti a tutta la squadra, operai, direzione lavori, le ditte, i nostri funzionari. Si sta facendo una corsa contro il tempo ma sta venendo benissimo, dai seggiolini, impianti elettrici, tabelloni, spogliatoi, è davvero un bel vedere. Manca un mese all’inaugurazione delle Universiadi che si farà qui. Napoli ed i napoletani sono una grande squadra, quando si decide di raggiungere un obiettivo non ce n’è per nessuno”.

