VIDEO – Ghoulam e Koulibaly in visita ai bimbi in ospedale videochiamano Mertens

telefonano a Mertens, idolo del nostro piccolino!! Perché i veri campioni si vedono su questi campi!!! Grazie a @kkoulibaly26 @ghoulam.faouzi che non fanno mai mancare la loro presenza ai nostri piccolini ❤️❤️❤️!! E grazie a @igino_camerota e @beclay.agency per aver organizzato tutto ❤️❤️❤️@officialsscnapoli #fondazionesantobonopausilipon #santobono #pausilipon #ghoulam #koulibaly #napolocalcio #natale2019 #unnatalespeciale