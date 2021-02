Il Granada è in gran fermento per la sfida contro il Napoli di Europa League, con l’andata in programma per giovedì 18 febbraio.

A seguire il video pubblicato:

Descontando las horas 🕙 ⚽️ Regresa la #UEL a Los Cármenes. No hace falta que nos pellizquen. Que esto no es un sueño. Que lo estamos viviendo.#AlmaRojiblanca❤️⚪️ #VamosMiGranada pic.twitter.com/WvLcQZ25HI — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) February 16, 2021

Comments

comments