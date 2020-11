Un episodio che è sfuggito a molti e tra questi purtroppo ci sono anche arbitro e Var che non hanno visto il fallo di Donnarumma in area su Koulibaly.Il punteggio in quel momento era di 2-1 per il Milan.

Abbiam meritato la sconfitta ok…ma chi nega l’evidenza LAVORA AL VAR!!!!!!!

NESSUNO CHE LO ABBIA NOTATO???? pic.twitter.com/78Pl6JArj3 — Gerardo Marino (@GerardoFNS) November 23, 2020

Comments

