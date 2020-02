Sul profilo ufficiale Instagram del club la SSC Napoli ha postato in un breve video la gioia di Elmas per la vittoria sulla Sampdoria arrivata anche grazie al suo primo gol in maglia azzurra.

Visualizza questo post su Instagram 🌟 Buonanotte a tutti da @elifelmas24! 💙 #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli) in data: 3 Feb 2020 alle ore 2:35 PST

