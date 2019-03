VIDEO- Ounas suona la carica in vista del Salisburgo

Adam Ounas, attaccante del Napoli, ha pubblicato un video sulla propria pagina Twitter, una sorta di promemoria, in vista della gara di questa sera contro il Salisburgo.

L’algerino, pur non essendo favorito per un posto da titolare contro gli austriaci, è apparso, ugualmente, molto carico, probabilmente a causa della stima e della fiducia che Carlo Ancelotti ha dimostrato di nutrire nei suoi confronti. E chissà che non possa essere un’arma da sfoderare a gara in corso, contro un avversario tutt’altro che da sottovalutare.

Comments

comments