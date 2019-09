Vieri: “Scudetto? Non voglio gufare ma il Napoli è pronto”

L’ex attaccante Bobo Vieri è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.



“Il Napoli gioca un gran calcio già da 3-4 anni, forse non ha vinto perché non aveva una rosa enorme e lunga, il Napoli con la rosa un po’ corta faceva fatica verso fine stagione. Il Napoli gioca il miglior calcio d’Europa, il Liverpool è una squadra devastante e il Napoli se l’è giocata alla pari dimostrando un gran calcio. Davvero incredibile. Quest’anno gli azzurri hanno giocatori forti e di qualità, Ancelotti è molto in gamba, ha tantissima esperienza. Stranamente De Laurentiis ha speso un po’ di soldi prendendo Lozano, Manolas, Elmas e poi Llorente. Fabian Ruiz fortissimo, la squadra in Europa se la può giocare contro chiunque, così come in Serie A. Non voglio gufare nessuno, ma il Napoli è pronto. L’inter? Secondo me è più dietro del Napoli, anche se ha fatto una buona campagna acquisti e ha Conte in panchina. Llorente uomo Scudetto? E’ un uomo squadra. Quanti goal avrei fatto nel Napoli? Venti anni fa avrei fatto 30 goal”.

