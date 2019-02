Virtual coach e realtà aumentata, come cambia il calcio con il 5G

Partirà a breve la prima sperimentazione che porterà un Virtual Coach nelle partite di calcio e la Realtà Aumentata per i tifosi allo stadio.

Si tratterà della prima piattaforma di Intelligenza Artificiale in 5G dedicata al calcio, messa a punto da Math&Sport, startup innovativa incubata al Polihub, con il supporto tecnico e finanziario di Vodafone, che nel 2020 installerà i primi impianti 5G a Milano.

Come si legge sul sito “Start Up Italia”, l’obiettivo di Math&Sport è quello di portare nello stadio, in tempo reale, informazioni e indicatori di carattere tattico e tecnico che permetteranno agli staff tecnici e ai tifosi di vivere le partite in una nuova maniera.

Il Virtual Coach consiste in pratica in un algoritmo che elaborerà continuamente i dati che arriveranno dai sistemi di videotracking e fornirà allo staff tecnico indicazioni in tempo reale su come ottimizzare la strategia di gioco o su come contrastare quella avversaria: un supporto concreto per allenatori, staff tecnico e gli stessi giocatori, in un’ottica di miglioramento della performance. I tifosi, invece, avranno la possibilità di visualizzare in tempo reale e in Realtà Aumentata le dinamiche più interessanti dietro le azioni della squadra o del singolo giocatore.

Ottavio Crivaro, fondatore e CEO di Math&Sport, ha commentato così il progetto: «È un modo completamente diverso di guardare all’evento partita. Lo staff tecnico può rendersi conto attraverso un’analisi quantitativa della correlazione tra fenomeni o di come il giocatore sta affrontando la partita. L’impatto è incredibile anche per quanto riguarda i tifosi. Lo spettatore potrà guardare non solo il campo che ha davanti ma potrà vedere alcune cose che con gli occhi non sta percependo».

In pratica, il tifoso «potrà vedere – nel momento in cui un giocatore effettua un passaggio – tutte le altre opzioni che quel giocatore ha e qual è il rischio che si è assunto nell’effettuare quel passaggio; oppure potrà essere consapevole del livello di pressione che un giocatore sta subendo. I tifosi avranno una lettura completamente diversa di ciò che sta accadendo in campo e potranno partecipare in modo differente, suggerendo i cambi all’allenatore, esprimendo tramite like la loro opinione sulle azioni in campo o mostrando agli allenatori in panchina il loro indice di gradimento sulla tattica utilizzata».

Fonte Calcio & Finanza

