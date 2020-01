Vittoria Barcellona in Copa del Rey, arrivano le critiche

Il Barcellona, nella serata di ieri, ha vinto contro l’Ibiza in Copa del Rey soltanto nei minuti finali, con una doppietta di Griezmann.

Si può dire che il francese ha salvato il club blaugrana, dato che con il suo gol nei minuti finali ha portato la vittoria. Blaugrana che hanno sofferto, nonostante la differenza con l’avversaria, e come c’era da aspettarsi sono arrivate le critiche oggi.

I quotidiano hanno sottolineato che Setien avrà molto da lavorare per risollevare le sorti del club spagnolo; Barcellona che è anche la prossima avversaria del Napoli in Champions League, per gli ottavi di finale.

