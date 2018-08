Wallace: “Stiamo studiando il Napoli per poter portare a casa i 3 punti”

Il difensore della Lazio Wallace ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund.

“Oggi è stata una gara dura per noi difensori perché ci hanno sfidato spesso nell’uno contro uno. È stato un buon test, ci ha fatto lavorare sui movimenti difensivi e questo ci aiuta, ci dà fiducia e voglia di lavorare. Siamo stati bravi, peccato per il gol ma abbiamo fatto bene. Oggi era un’amichevole contro una grande squadra, sarà una settimana decisiva e contro il Napoli servono solo i tre punti. Dobbiamo lavorare sugli errori per non ripeterli. Quest’anno è stato diverso, il mister con lo staff ha fatto un ottimo lavoro per farci migliorare: abbiamo visto come prendiamo gol e su cosa pecchiamo ancora. Il gruppo è bellissimo, siamo una famiglia. La stagione sarà dura, dovremo saper gestire ogni situazione a partire dalle prime due gare difficili di campionato. Stiamo studiando il Napoli, sappiamo dei loro attaccanti di qualità anche se non sappiamo chi sarà titolare. Noi stiamo bene, il nostro unico obiettivo è fare una grande stagione”.

Comments

comments